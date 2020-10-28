Путин потребовал незамедлительно выделить средства на лекарства для больных с COVID-19

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил незамедлительно принять решение о выделении 5 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом.

"Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением, я знаю, что в целом согласования уже завершены, будем считать, что эти решения приняты. Прошу эти средства выделить незамедлительно", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.