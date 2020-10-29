Беспилотный электромобиль "ГАЗель NEXT" проходит испытания на месторождении "Газпром нефти"

12:35

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



На Южно-Приобском месторождении "Газпром нефти" проходит опытно-промышленная эксплуатация беспилотного электромобиля "ГАЗель NEXT". В рамках совместного проекта "Группы ГАЗ", "Газпром нефти" и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) беспилотная "ГАЗель" осуществляет регулярные рейсы по внутрипромысловым дорогам месторождения. Автомобиль эксплуатируется в опытно-промышленном режиме и выполняет конкретные бизнес-задачи по перевозке производственных грузов по дорогам вместе с другими участниками движения. По итогам испытаний "Газпром нефть" примет решение о доработке проекта и регулярной работе беспилотника на месторождении в 2021 году.

Электромобиль стал полноценным элементом транспортной сети предприятия и перевозит производственные грузы между объектами. Контроль за беспилотником ведется через специальное приложение: удаленный оператор получает запрос от логистического центра и направляет машину, работающую в полностью беспилотном режиме, в точки загрузки и выгрузки по одному из заданных маршрутов.

Результаты заездов показали, что беспилотный электромобиль абсолютно адекватно реагирует на все дорожные ситуации и без каких-либо затруднений отрабатывает ежедневную полную водительскую смену. Технические характеристики машины и настройка программного обеспечения делают возможным ее круглосуточную эксплуатацию. Перерывы в работе необходимы только для подзарядки аккумуляторных батарей, которые обеспечивают запас хода до 120 км.

За реализацию проекта со стороны "Газпром нефти" отвечает "Газпромнефть-Снабжение" один из крупнейших логистических операторов топливно-энергетического комплекса, а также "Газпромнефть-Хантос", разрабатывающее Южно-Приобское месторождение. Развитие беспилотного транспорта в Югре стало одним из ключевых направлений в сотрудничестве "Газпром нефти" с правительством ХМАО-Югры. Использование беспилотных транспортных средств является одним из направлений инновационного развития компаний.

"Группа ГАЗ" совместно с НГТУ им. Р.Е. Алексеева разработала алгоритмы и системы, позволяющие автомобилю безопасно передвигаться по различным видам дорожного покрытия и даже на участках с частичным или полным отсутствием дорожной разметки, в том числе в типичных зимних условиях, характерных для северных широт России. Работоспособность таких решений была подтверждена успешной эксплуатацией беспилотника на полигонах и внутризаводских маршрутах Горьковского автозавода. Команда молодых ученых НГТУ вместе с инженерами "Группы ГАЗ" принимает непосредственное участие в сопровождении испытаний.

"За последние несколько лет наш университет и ГАЗ реализовали новую модель взаимодействия вузов с предприятиями, предполагающую тесную работу не только в области подготовки кадров - что было и остается ключевым направлением нашего сотрудничества, но также в сфере перспективных разработок в области систем помощи водителю и "умных" автомобилей, - рассказал ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев. - Для НГТУ это означает устойчивое развитие как в сфере образования, так и в области прикладных НИОКР. Успешный опыт нашего сотрудничества, наработанные собственные уникальные IT-компетенции позволили нам создать инновационное транспортное решение, направленное на повышение эффективности перевозок".

"Опытная эксплуатация беспилотной "ГАЗели" в реальных промышленных условиях - важный этап в нашей многолетней работе по созданию автономных транспортных средств, - президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. - Дальше интенсивность этой работы будет только нарастать. Наш следующий шаг - создание совместно с партнерами стандартных, коммерчески эффективных решений по внедрению беспилотного транспорта в логистические цепочки промышленных предприятий и складского хозяйства. Это позволит компаниям снизить расходы, оптимизировать транспортные процессы и повысить безопасность грузоперевозок. Другое важное направление нашей работы - применение накопленного опыта для внедрения систем помощи водителю на грузовиках и автобусах, серийно выпускаемых "Группой ГАЗ". Для нас очень важно, что эта работа ведется совместно с нашим опорным вузом - НГТУ имени Алексеева, который всегда был и остается кузницей кадров для ГАЗа, а в последние годы стал полноправным стратегическим партнером инженерного центра "Группы ГАЗ" в создании перспективных разработок".

"В апреле мы с коллегами из "Группы ГАЗ" проводили масштабные испытания беспилотной "ГАЗели" и тестировали этот автомобиль для решения типовых транспортных задач, - генеральный директор "Газпромнефть-Снабжения" Дмитрий Потапов. - Теперь мы отрабатываем конкретные гипотезы: осуществляем проверку взаимодействия автомобиля со складом. Когда мы получим достаточно информации, сможем доработать технологию и начать полноценное внедрение беспилотных автомобилей в свои логистические процессы. Мы очень высоко оцениваем потенциал проекта и уже сегодня можем утверждать, что масштабирование этого решения позволит нам сократить себестоимость перевозок и существенно увеличить скорость доставки грузов".