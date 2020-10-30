Муфтий Альбир Крганов призвал верующих не решать проблемы несанкционированными митингами
22:50 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал верующих не решать проблемы несанкционированными митингами, а обращаться официальные религиозные структуры. Об этом он в четверг заявил ТАСС.
Несколько десятков человек собрались днем у здания диппредставительства Франции на Якиманке в знак протеста против высказываний президента страны Эмманюэля Макрона об исламе. В районе проведения акции дежурили дополнительные наряды полиции.
Альбир Крганов призвал верующих в случае недовольства и несогласия с выступлениями политиков прибегать к помощи религиозных организаций. "Даже в случае какого-то недовольства и несогласия нужно обращаться в официальные религиозные структуры. А уже здесь мы и наши сотрудники, наши имамы, можем сообща принять решение, написать обращение или привлечь экспертов к данному вопросу, получить документы правильные из структур, которые занимаются правозащитой и соблюдением прав верующих, в том числе на международном уровне", - сказал он.
Он подчеркнул, что организаторы акции не имеют отношения к ДСМР. "Никакого отношения к нам они [организаторы акции] не имеют. Более того, скажу, что к официальным нашим религиозным организациям, представленным в Москве, они не относятся, это не санкционированное и не согласованное выражение. <...> Мы ни в коем случае не одобряем подобного рода самостоятельные решения", - сказал Крганов.
НОВОСТИ
- 22:40 29.10.2020
- Почти 85% переболевших коронавирусом нуждаются в реабилитации - эксперт
- 22:00 29.10.2020
- Продажи автомобилей в РФ за 9 месяцев упали на 13,6%, производство - на 25% - Минпромторг
- 21:55 29.10.2020
- Ужесточать ограничительные меры, как в Европе, в Москве не планируется - Собянин
- 21:40 29.10.2020
- Резервные госпитали в Москве будут работать, пока власти не убедятся, что COVID-19 прошел
- 21:25 29.10.2020
- В Симферополе могут сократить подачу воды до 2-х часов утром и 2-х вечером
- 21:20 29.10.2020
- Кабмин выделит 5,5 млрд рублей семьям с детьми на погашение ипотеки - Мишустин
- 20:40 29.10.2020
- Отмена КС Украины антикоррупционных норм может прервать безвизовый режим с ЕС - посол
- 20:20 29.10.2020
- Андрей Воробьев привился от коронавируса
- 20:00 29.10.2020
- ФСБ предъявила ученому Луканину обвинение в госизмене в пользу одной из азиатских стран
- 19:41 29.10.2020
- Утверждена стратегия развития транспортной инфраструктуры Московского региона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать