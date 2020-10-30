22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов призвал верующих не решать проблемы несанкционированными митингами, а обращаться официальные религиозные структуры. Об этом он в четверг заявил ТАСС.

Несколько десятков человек собрались днем у здания диппредставительства Франции на Якиманке в знак протеста против высказываний президента страны Эмманюэля Макрона об исламе. В районе проведения акции дежурили дополнительные наряды полиции.

Альбир Крганов призвал верующих в случае недовольства и несогласия с выступлениями политиков прибегать к помощи религиозных организаций. "Даже в случае какого-то недовольства и несогласия нужно обращаться в официальные религиозные структуры. А уже здесь мы и наши сотрудники, наши имамы, можем сообща принять решение, написать обращение или привлечь экспертов к данному вопросу, получить документы правильные из структур, которые занимаются правозащитой и соблюдением прав верующих, в том числе на международном уровне", - сказал он.

Он подчеркнул, что организаторы акции не имеют отношения к ДСМР. "Никакого отношения к нам они [организаторы акции] не имеют. Более того, скажу, что к официальным нашим религиозным организациям, представленным в Москве, они не относятся, это не санкционированное и не согласованное выражение. <...> Мы ни в коем случае не одобряем подобного рода самостоятельные решения", - сказал Крганов.