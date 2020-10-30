В России вступает в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на курение кальяна и другой никотеносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах, выступает в силу в России в пятницу.

Поправка в ст. 11 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" предусматривает "установление запрета курения табака, потребления никотеносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Норма введена для "предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотеносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотеносодержащей продукции", следует из поправок в закон.

Документ о внесении соответствующих изменений был подписан президентом России 31 июля. В том же месяце он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ.

Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Предусмотрены санкции и для владельцев заведений: для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - до 90 тыс. рублей.

По данным Ассоциации кальянной индустрии, сегодня в стране работают более 10 тыс. предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов. Из них 2,4 тыс. находятся в Москве и более 7 тыс. - в различных регионах.