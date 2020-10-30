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Ректоры ведущих российских вузов предложили ввести отсрочку платы за обучение

11:10 30.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректоры ведущих российских вузов предложили создать в университетах гибкую систему оплаты за обучение, которая в том числе предполагала бы отсрочку оплаты. Это следует из имеющегося в распоряжении ТАСС доклада "Высшее образование: уроки пандемии", содержащем предложения ректоров и аналитических групп ведущих университетов.

Доклад был представлен на общественном совете при Минобрнауки РФ 30 октября.

"Разработка гибких систем оплаты обучения, включая отсрочку оплаты", - говорится в докладе.

Наряду с этим в качестве оперативных мер по преодолению неравенства и повышению доступности качественного высшего образования в докладе предлагается выделять адресные субсидии на приобретение средств цифрового обучения для студентов из низкодоходных семей, а также обновить инструмент выплат стипендий за счет "перераспределения стипендиальных фондов и фондов материальной помощи для поддержки наиболее рисковых групп студентов".

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