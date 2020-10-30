В память о погибших в Ницце в Каннах расстелили черную ковровую дорожку
13:00 30.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Каннах расстелили чёрную ковровую дорожку в память о погибших в Ницце. На закрытии кинофестиваля публика почтила погибших минутой молчания.
Мэр Канн Давид Лиснар назвал теракты «отвратительным нападением исламистов», пишет издание The Daily Mail.
«Конечно, я напуган и взволнован, но террористы именно этого и хотят. Так что в первую очередь необходимо проявить сильную и холодную решимость, чтобы искоренить эту чуму», — заявил Лиснар.
В Каннах приспустили флаги и усилили наблюдение за церквями и другими религиозными местами, пишет РБК.
Накануне злоумышленник с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате погибли три человека. Атаковавший задержан. После инцидента в курортном городе произошли нападения с применением холодного оружия в Авиньоне и у французского консульства Франции в саудовском городе Джедде. Серия атак произошла спустя меньше двух недель после убийства школьного учителя под Парижем. Говорит Москва
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