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В России выявили 18 140 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:00 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 140, до 1 618 116. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1,1%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 14 854, это максимум за всю пандемию. Всего выздоровели после инфекции 1 215 414 пациентов. Согласно данным штаба, доля вылечившихся остается на уровне 75% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 334 против 355 днем ранее. Всего от инфекции умерли 27 990 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

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