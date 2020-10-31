Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации, который в том числе предусматривает право главы государства назначить пожизненных сенаторов, а также вводит порядок приобретения данного статуса экс- президентами России. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе. Соответствующая информация размещена в субботу в думской электронной базе.

"Сегодня в Государственную думу президентом внесен очередной пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений конституции", - председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, "разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС РФ".

Согласно сообщению пресс-службы комитета по госстроительству, в состав Совфеда помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и "не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно".