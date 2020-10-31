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Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев

20:30 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает в субботу Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в в сообщении.

Данное ограничение, в частности, не распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию.

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