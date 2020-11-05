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США переносят гонку вооружений в космос, пытаясь разместить там свое оружие - Рогозин

11:32 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пытаются развернуть оружие в космосе, превращая его в новую арену гонки вооружений. Такое мнение высказал во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"То, что делают сегодня американцы, <...> - это, по сути дела, попытка вывести оружие в космос. К сожалению, это реальность, и мы видим, что гонка вооружений двигается именно в этом направлении", - сказал Рогозин в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM".

По его словам, в составе Роскосмоса половина предприятий занимается боевыми ракетными комплексами. "Мы следим за ситуацией, и хочу сказать, что наши ракетные вооружения до сих пор лучшие в мире и здесь беспокоиться нашим гражданам не нужно", - подчеркнул глава госкорпорации.

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