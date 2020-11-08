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Из-за схода с рельсов 30 вагонов под Новосибирском более чем на три часа опаздывают пять пассажирских поездов - РЖД

16:10 08.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять пассажирских поездов более чем на три часа опаздывают из-за схода с рельсов, по уточненным данным, 30 вагонов на станции Татарская в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги (РЖД).

"Опоздание [поездов] составляет более 3 часов по [маршрутам]: №1 Владивосток - Москва, №128 Адлер - Красноярск, №118 Москва - Новокузнецк, №6345 Татарская - Омск, №348 Омск - Татарская", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий участвуют 3 восстановительных поезда станций Татарская, Омск и Барабинск, около 20 единиц специальной техники и 300 железнодорожников. На месте схода работает комиссия Западно-Сибирской железной дороги.

В воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области в 11:58 мск произошел сход 30 вагонов грузового поезда и тепловоза. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, из-за схода вагонов произошел разлив дизтоплива, объем которого уточняется.

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