Трамп решил уволить главу Пентагона Марка Эспера

08:55 Источник: РОСБАЛТ

Дональд Трамп, которого в январе, как ожидается, сменит на посту президента победитель выборов Джозеф Байден, решил уволить министра обороны Марка Эспера.

О том, что полномочия шефа Пентагона «прекращены», глава Белого дома написал в Twitter.

Трамп поблагодарил директора ведомства за службу.

По информации общественно-политического издания Axios, отставка главы Минобороны якобы вызвана его нежеланием начинать расследование в отношении, сына избранного президента. Трамп не раз заявлял, что считает обоих Байденов «коррупционерами».

И.о. министра Трамп назначил директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера.