«Эшелонированная оборона» ждет молодых специалистов по кибербезопасности

19:50

Школьников, студентов колледжей и вузов, а также курсантов военных образовательных организаций приглашают принять участие во Всероссийских соревнованиях в области информационной безопасности «Эшелонированная оборона 2020». Организаторами состязаний выступили Министерство обороны РФ, НПО «Эшелон» и московский центр «Патриот.Спорт».

«Целью проекта является выявление и поощрение лучших молодых специалистов в области кибербезопасности. Участникам будет предложен набор заданий по тестированию защищенности информационных систем, форензике (компьютерной криминалистике, – прим. ред.), по поиску и анализу информации, криптографии», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы заместитель директора центра «Патриот.Спорт» Александр Добряков.

Для участия в соревновании необходимо зарегистрироваться на сайте cyberpatriot-ctf.ru. Отборочный тур пройдет 6 декабря, а финал – 19 декабря. Турнир будет проходить в дистанционном формате.

«Мы подготовили очень интересные задания для школьников, которые позволят им погрузиться в практическую специальность, которая сейчас очень актуальна. Победители получать интересные и полезные призы: миникомпьютеры Raspberry Pi», – рассказал руководитель учебного центра «Эшелон» Александр Дорофеев.

В Департаменте информационных систем Министерства обороны заявили, что в будущем намерены наращивать сотрудничество с центром «Патриот.Спорт» в данном направлении.