Обама считает, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Барак Обама считает, что главными препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы являются недостаточное количество союзников и военных баз. Такое мнение Обама выразил в своей новой книге "Земля обетованная" (A Promised Land), поступившей во вторник в продажу.

44-й президент США акцентирует внимание на том, что "Россия больше не является сверхдержавой". "России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", - считает Обама.

Он со ссылкой на данные исследовательских организаций обратил внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в РФ. С точки зрения Обамы, "гнев [Москвы] во многом был обращен против США". Бывший президент объясняет этим обстоятельством "блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН", а также "активизацию усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния" РФ.

Первый том книги выпущен в свет издательством Penguin Random House ("Пингвин рэндом хаус"). Первая часть насчитывает 768 страниц и переведена на 25 языков. Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году. Ранее у Обамы уже выходили две книги - "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995 г.) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006 г.), которые становились бестселлерами.