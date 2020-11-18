Команда Сбербанка победила на международном конкурсе по кибербезопасности CDMC

16:00

Команда Департамента кибербезопасности Сбербанка стала сильнейшей в мире по результатам международного онлайн-конкурса Cybersecurity Data Mining Competition 2020 (CDMC). Ее представители лучше все выполнили поставленную задачу — создали и обучили модели для распознавания вредоносного программного обеспечения с использованием технологий искусственного интеллекта. «Сбербанк ежесекундно сталкивается с атаками киберпреступников и успешно справляется с ними, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Без преувеличения, лучшие преступные умы нашей страны, да и всего мира, пытаются нас взломать, учитывая масштаб и профиль нашей деятельности. В таких условиях нам удалось за несколько лет вырастить команду мирового уровня, которая способна противостоять киберугрозам любой сложности. Для защиты Сбербанка и его клиентов мы выстроили уникальную экосистему кибербезопасности и используем самые современные технологии и алгоритмы. Победа в престижном международном конкурсе вновь доказала высочайшую конкурентоспособность и подготовленность нашей команды. К сожалению, вместе с нами совершенствуются и преступники, и поэтому мы не можем себе позволить даже на миг остановиться в своём развитии».

Команда Сбербанка опередила представителей Тайваня (2 место), Японии (3 место), всего в состязаниях участвовали 549 специалистов из 44 стран мира.