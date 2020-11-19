Главный редактор RT вызвала пользователя Twitter на лингвистическую дуэль
23:39 18.11.2020
Главред RT Маргарита Симоньян предложила Twitter, опубликовавшему несуществующую цитату, якобы имевшуюся в её изданной в 2019 году книге "Чёрные глаза", устроить «дуэль» по русскому языку.
Симоньян привела в своём Twitter сообщение с приписанной ей цитатой. «Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности», — отметила главред RT и предложила автору фейка самому выбрать, как поступить.
«1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА.
2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела», - написала Симоньян.
О реакции распространителя фейковой цитаты пока ничего не известно.
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