Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Щелковских очистных сооружений
16:28 19.11.2020
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Фото Дениса Трудникова
"5 лет назад здесь была экологическая катастрофа. Жители жаловались, что дышать невозможно. Очистные сооружения безнадежно устарели. Сегодня наша задача - своевременно сдать этот объект, - сказал губернатор. - Совместно с поддержкой федерального правительства 14 млрд руб. будет инвестировано в ультрасовременные очистные сооружения. Их мощность вырастет до 400 тыс. куб. м в сутки. По сути, все восточное направление Московской области получит возможность очистки до прозрачной воды".
Это самые крупные очистные сооружения в Подмосковье. Они обслуживают городские округа Щелково, Ивантеевка, Пушкинский, Королев, Фрязино, где проживает более 700 тысяч человек.
"У нас большая программа по недопущению сбросов нечистот в реки и водоемы. Огромное количество людей живет и приезжает в Подмосковье, поэтому каждый такой объект имеет определяющее значение. В Одинцовском городском округе строим очистные, идет большая программа модернизации и в других округах", - сообщил Андрей Воробьёв.
За счет реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки на фильтрах и обеззараживаться на УФ-установках. Для предотвращения возникновения неприятных запахов очистные сооружения оснащаются системой сбора и очистки вентиляционных выбросов.
"Раньше мы не могли выйти погулять с ребенком и даже спать - неприятный запах проникал сквозь закрытые окна. Губернатор приезжал сюда несколько лет назад, и с того момента произошли положительные изменения. Сейчас уже можно спокойно выходить на улицу", - отметила жительница Щелково Валентина Моренова.
В режиме видеоконференцсвязи губернатору доложили о Подольских очистных сооружениях, запуск которых после реконструкции состоялся 17 ноября. Работы также выполнены в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" и областной программы. Реконструкция позволила закрыть 5 устаревших очистных сооружений и сократить сброс сточных вод в Волгу на 5 млн куб. м в год.
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