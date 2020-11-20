Разведки РФ и Белоруссии обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой - Лукашенко

16:00 Источник: Эхо Москвы

Лукашенко заявил, что разведки РФ и Белоруссии обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой. Об этом сообщило агентство БелТА.

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — заявил Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш». Эхо Москвы