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НОВОСТИ

В состав ВМФ принят новый МРК "Одинцово" с зенитным комплексом "Панцирь-М"

12:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-М" принят в состав ВМФ России. Торжественная церемония подъема на новом боевом корабле Андреевского флага прошла в субботу в Балтийске - главной военно-морской базе Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Приказом Главнокомандующего ВМФ новый МРК "Одинцово" включен в боевой состав Балтийского флота, который уже располагает двумя кораблями такого проекта. Принципиальное отличие нового МРК "Одинцово" состоит в том, что это - первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно- пушечным комплексом "Панцирь-М", - сказал он.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов на торжественной церемонии отметил, что МРК "Одинцово", построенный на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", успешно выполнил программы ходовых и государственных испытаний, которые проводились на морских полигонах Балтийского и Северного флота. Проверку прошли все системы и вооружение корабля.

Малый ракетный корабль "Одинцово", как и его "собратья" МРК "Мытищи" и "Советск", будет нести службу в составе соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно- морской базы.

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