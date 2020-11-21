Для решения проблем в Нагорном Карабахе, РФ активно привлекает ООН - Лавров
14:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия активно привлекает международные организации системы ООН для решения проблем в Нагорном Карабахе. Как сообщает в субботу пресс-служба армянского кабмина, об этом в субботу в ходе встречи с премьер-министром Николом Пашиняном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы активно привлекаем международные организации системы ООН, поощряем их к тому, чтобы они более активно, более инициативно проявляли свои возможности для жителей этого региона. Мы активно поддерживаем Международный комитет Красного креста, который работает в том числе и в Карабахе", - отметил он.
По словам главы МИД РФ, в ходе визита российской межведомственной делегации РФ в Ереван будет рассматриваться весь комплекс отношений Москвы и Еревана. "Убежден, что по итогам всех этих отраслевых переговоров будет вырисовываться позитивная, комплексная картина, которая будет продвигать наши отношения вперед, и которая, мы этого искренне хотим, будет поддерживать ваши усилия по стабилизации обстановки в Армении", - добавил он.
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