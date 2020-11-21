0
0
33
НОВОСТИ

Для решения проблем в Нагорном Карабахе, РФ активно привлекает ООН - Лавров

14:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия активно привлекает международные организации системы ООН для решения проблем в Нагорном Карабахе. Как сообщает в субботу пресс-служба армянского кабмина, об этом в субботу в ходе встречи с премьер-министром Николом Пашиняном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы активно привлекаем международные организации системы ООН, поощряем их к тому, чтобы они более активно, более инициативно проявляли свои возможности для жителей этого региона. Мы активно поддерживаем Международный комитет Красного креста, который работает в том числе и в Карабахе", - отметил он.

По словам главы МИД РФ, в ходе визита российской межведомственной делегации РФ в Ереван будет рассматриваться весь комплекс отношений Москвы и Еревана. "Убежден, что по итогам всех этих отраслевых переговоров будет вырисовываться позитивная, комплексная картина, которая будет продвигать наши отношения вперед, и которая, мы этого искренне хотим, будет поддерживать ваши усилия по стабилизации обстановки в Армении", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 21.11.2020
Армении передан мобильный лабораторный комплекс для тестов на COVID-19 - Роспотребнадзор
0
90
13:10 21.11.2020
В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью
0
201
12:20 21.11.2020
Максимум по заразившимся COVID за сутки в РФ обновился четыре раза за неделю - оперштаб
0
259
12:10 21.11.2020
В состав ВМФ принят новый МРК "Одинцово" с зенитным комплексом "Панцирь-М"
0
233
11:20 21.11.2020
В Азербайджан скоро отправятся военнослужащие ВС Турции - Акар
0
360
11:10 21.11.2020
На фоне роста числа заражений коронавирусом, Япония приостановит программы поддержки внутреннего туризма
0
290
10:20 21.11.2020
В Ереване проходит встреча премьер-министра Армении с министром обороны России
0
376
10:10 21.11.2020
Чаще других виновниками ДТП становятся водители со стажем вождения 5-10 лет - ГИБДД
0
321
09:50 21.11.2020
В Катаре запланирована встреча Помпео с представителями талибов и властей Афганистана - Госдеп
0
300
09:40 21.11.2020
Из-за коронавируса в Пентагоне введут новые ограничения для сотрудников - СМИ
0
322

Возврат к списку