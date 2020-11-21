Массовая безработица и рост бедности остается главным риском для мира - Путин
18:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовая безработица и рост бедности остаются в 2020 году главными рисками для мира. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на саммите Группы двадцати (G20).
"Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная так называемая застойная безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", - сказал Путин.
Президент отметил, что Россия высоко оценивает усилия Саудовской Аравии в качестве председателя Группы двадцати. В сложившейся ситуации, по его словам, текущая повестка форума была перефокусирована на восстановление мировой экономики, защиту здоровья и благополучия людей.
"Опираясь на опыт борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов, "двадцатка" запустила целый ряд многосторонних инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией, и по восстановлению деловой активности, в том числе по линии ключевых институтов глобального управления: это Организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения, МВФ, Всемирный банк и другие", - отметил Путин.
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