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Благоприятные условия для американского бизнеса готово создать правительство Вьетнама

19:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) создает благоприятные условия компаниям и предприятиям из других стран, в том числе и из Соединенных Штатов для долгосрочной работы и развития бизнеса во Вьетнаме. Об этом заявил премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук, принимая в субботу помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который находится здесь с официальным визитом по случаю отмечаемого 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Глава вьетнамского правительства обратил внимание на значительный прогресс во вьетнамско-американском взаимодействии, достигнутый за минувший период. "За прошедшие 25 лет отношения СРВ и США вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, постепенно приобретая все большую глубину и внося позитивный вклад в сохранение мира, поддержание безопасности, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире", - сказал Нгуен Суан Фук. Премьер отметил, что Вьетнам рассматривает торгово- экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами в качестве основного направления и локомотива развития всего комплекса двусторонних отношений. "Вьетнам приветствует стремление американских компаний и предприятий инвестировать в развитие бизнеса во Вьетнаме", - подчеркнул он.

Помощник президента США по нацбезопасности в свою очередь подтвердил, что Соединенные Штаты придают большое значение укреплению и дальнейшему развитию всеобъемлющего партнерства с Вьетнамом на основе принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга. США, по его словам, "твердо привержены продолжению содействия построению более глубоких, стабильных и прочных отношений" с Вьетнамом.

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