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Бои в Нагорном Карабахе остановлены совместными усилиями России и Турции - Эрдоган

20:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные усилия России и Турции остановили бои в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил в субботу президент республики Тайип Эрдоган на форуме Галифакс по международной безопасности, который проходит в онлайн-режиме.

"Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить конфликт и внести свой вклад в решение проблемы, которую не удавалось решить в течение 30 лет", - сказал он.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.

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