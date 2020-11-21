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Центр Софии заблокирован массовыми акциями протеста

20:20 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая акция протеста - всенародный митинг-протест под лозунгом "Вместе победим" проходит в субботу в болгарской столице перед бывшим зданием парламента страны.

Как сообщает корр. ТАСС, несмотря на холодную погоду, на протест, который начался в 17:00 (в 18:00 мск), собрались несколько сотен человек. Они требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева. Перед бывшим зданием парламента участники акции положили траурный венок, объяснив, что "правительство страны умерло" и не способно управлять государством.

На данный момент акция проходит без инцидентов. Десятки полицейских выстроили вокруг здания парламента живую блокаду, множество сотрудников МВД находятся в резерве. Движение транспорта в центральной части города блокировано.

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 136-й день. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек.

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