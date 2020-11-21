В РПЦ высказались за отмену воинского призыва

20:00 Источник: Интерфакс

Русская православная церковь высказалась за отказ от привлечения срочников на службу в Вооруженные силы РФ в связи с инцидентом в Воронеже, где ранее солдат расстрелял сослуживцев.

"Я хотел бы выразить надежду на то, что обязательная воинская повинность рано или поздно уйдет в прошлое, и чем скорее это произойдет, тем, на мой взгляд, это будет лучше для боеспособности армии", - заявил в интервью журналистам глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его мнению, современная армия должна состоять из контрактников - людей, которые пришли в армию по призванию и которые за военную службу получают вознаграждение. "Случайные люди в армии очень опасны, потому что они не будут выполнять те задачи, которые стоят перед современной армией. Я не разделяю мнение тех людей, которые говорят, что каждый мужчина должен пройти через обязательную воинскую службу", - сказал митрополит, отметив, что говорит это как человек, который прошел два года воинской службы.

Касаясь нынешней ситуации в армии в условиях срочной службы, представитель церкви назвал очень важным правильный подбор кадров для нее. "Если человек по характеру конфликтный, если он был в прошлом замечен в таких ситуациях, которые могли нанести вред жизни и здоровью окружающих, то такого человека, по крайней мере, нельзя подпускать к оружию", - считает митрополит Иларион.