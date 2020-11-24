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Мужчина, захвативший детей в Петербурге, вышел из квартиры и сдался - источник

17:00 24.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, который во вторник захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался", - сказал собеседник агентства.

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