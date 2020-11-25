В Южно-Сахалинске 8-летний школьник нанес ножевые ранения однокласснику

12:20 Источник: Газета.Ru

В Южно-Сахалинске восьмилетний школьник ранил ножом одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по Сахалинской области.

По данным следствия, вечером во вторник, 24 ноября, восьмилетний мальчик пришел в гости к однокласснику. Родители в это время находились на работе.

«Мальчики смотрели мультики и играли в планшет. Во время игры они поссорились, после чего гость нанес не менее четырех ударов в область грудной клетки «хозяину квартиры», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что пострадавшего ребенка доставили в областную детскую больницу, где врачи его прооперировали.

По сообщению о госпитализации восьмилетнего мальчика с проникающим ранением грудной клетки в медучреждение было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего), добавили в ведомстве. Газета.Ru