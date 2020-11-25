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Байдену сейчас нет необходимости общаться с Трампом лично - избирательный штаб

19:30 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямые консультации по передаче полномочий между демократом Джозефом Байденом и действующим президентом США Дональдом Трапом не являются необходимостью. Об этом заявила в среду представитель избирательного штаба демократа Кейт Бедингфилд на брифинге, трансляция которого ведется в "Твиттере" штаба политика.

Она подчеркнула, что в штабе Байдена довольны тем, как осуществляется процедура передачи полномочий будущей администрации. "Наша команда уже начала получать информацию, необходимую для успешного продолжения этого процесса, - сказала Бедингфилд. - Но мы не считаем, что избранному президенту Байдену необходимо напрямую общаться с президентом Трампом, чтобы получать эту информацию".

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