Индия и КНР не могут договориться о разъединении войск в Ладакхе - СМИ
10:32 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры Индии и Китая о прекращении военной напряженности и разъединении войск на линии фактического контроля в восточном Ладакхе не достигли прогресса. Об этом в пятницу со ссылкой на военные источники сообщает газета "Таймс оф Индиа".
"После состоявшегося 6 ноября последнего раунда военно- дипломатических переговоров ситуация не изменилась. Переговоры практически зашли в тупик. Китай еще не согласовал дату новых консультаций по Ладакху", - приводит издание заявление индийских военных.
Ранее Индия и Китай достигли договоренностей о взаимном отводе тяжелых вооружений и бронетехники из района конфликта, однако разногласия в способах проверки вывода вооружений и различные позиции сторон относительно разъединения войск в районе Пангонг-Цо - Чушул серьезно осложнили дальнейший переговорный процесс.
"В создавшихся условиях войска Индии и Китая, скорее всего, останутся на своих прежних позициях в восточном Ладакхе в предстоящий зимний период", - заявили источники.
Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. В ходе них погибли не менее 20 военнослужащих Индии, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.
После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях о разъединении войск в Ладакхе, однако пока они не привели к взаимоприемлемому результату.
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