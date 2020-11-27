Индия и КНР не могут договориться о разъединении войск в Ладакхе - СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры Индии и Китая о прекращении военной напряженности и разъединении войск на линии фактического контроля в восточном Ладакхе не достигли прогресса. Об этом в пятницу со ссылкой на военные источники сообщает газета "Таймс оф Индиа".

"После состоявшегося 6 ноября последнего раунда военно- дипломатических переговоров ситуация не изменилась. Переговоры практически зашли в тупик. Китай еще не согласовал дату новых консультаций по Ладакху", - приводит издание заявление индийских военных.

Ранее Индия и Китай достигли договоренностей о взаимном отводе тяжелых вооружений и бронетехники из района конфликта, однако разногласия в способах проверки вывода вооружений и различные позиции сторон относительно разъединения войск в районе Пангонг-Цо - Чушул серьезно осложнили дальнейший переговорный процесс.

"В создавшихся условиях войска Индии и Китая, скорее всего, останутся на своих прежних позициях в восточном Ладакхе в предстоящий зимний период", - заявили источники.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. В ходе них погибли не менее 20 военнослужащих Индии, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях о разъединении войск в Ладакхе, однако пока они не привели к взаимоприемлемому результату.