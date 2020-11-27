В России за сутки выявили 27 543 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 543, это максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 2 215 533, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Накануне также был зафиксирован максимум - 25 487 новых случаев. В относительном выражении прирост, по данным штаба, увеличился с 1,2% до 1,3%.

Число выписанных в России пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 682, это максимум за всю пандемию. Всего уже выздоровели 1 712 174 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 77,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 496 против 524 днем ранее. Всего от инфекции умерли 38 558 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.