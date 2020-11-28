Более 1,1 млн человек оштрафованы в РФ за нарушения ограничений по коронавирусу - МВД
08:40 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции с начала пандемии привлекли к административной ответственности более 1,1 млн человек за нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс- центре МВД России. Эти статистические данные МВД обнародовало впервые.
"Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС. Подавляющее большинство россиян (976,9 тыс.) были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), по которой предусмотрен минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.
НОВОСТИ
- 08:30 28.11.2020
- В Тегеране убит "отец иранской бомбы"
- 22:00 27.11.2020
- Данные ВОЗ о заражении коронавирусам в мире на 27 ноября
- 20:32 27.11.2020
- Гендиректор ВОЗ указал, где надо искать источники пандемии COVID-19
- 20:00 27.11.2020
- Действия эсминца ВВС США в заливе Петра Великого МИД РФ назвал провокацией
- 19:40 27.11.2020
- Москва во второй раз получила "оскар" туриндустрии
- 19:27 27.11.2020
- Андрей Воробьёв продлил действие ограничений в Московской области
- 19:25 27.11.2020
- В Подмосковье продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
- 19:14 27.11.2020
- Премьер-министр Армении собирается посетить Россию
- 18:55 27.11.2020
- Трамп по-прежнему говорит, что выиграл выборы и с большим перевесом
- 17:40 27.11.2020
- В Туркмении жителям старше 45 лет запретили ездить по стране - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать