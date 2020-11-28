Более 1,1 млн человек оштрафованы в РФ за нарушения ограничений по коронавирусу - МВД

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции с начала пандемии привлекли к административной ответственности более 1,1 млн человек за нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс- центре МВД России. Эти статистические данные МВД обнародовало впервые.

"Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС. Подавляющее большинство россиян (976,9 тыс.) были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), по которой предусмотрен минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.