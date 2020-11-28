Физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет заключения
10:00 28.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Сенатор Андрей Климов анонсировал изменения, согласно которым физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет заключения.
Длительный срок предлагается установить для тех, кто нарушает законодательство об иноагентах и собирает сведения о национальной безопасности. Об этом член Совета Федерации сказал в интервью агентству РИА Новости. Одновременно Климов сообщил о еще одной готовящейся мере. Срок до 2,5 лет, согласно планируемому законопроекту, будет грозить тем иностранным агентам, кто занимается политической деятельностью на зарубежные деньги. Речь идет о тех физических лицах, кто не захотел регистрироваться как иноагент и уже получил административное наказание, добавил сенатор. Впрочем, он отметил, что пока пакет законопроектов не внесен в Госдуму. Он направлен на отзыв в Верховный суд.
В середине ноября в нижнюю палату парламента поступили проекты законов, которые позволяют наделить физлицо статусом иноагента за политическую деятельность или сбор данных о военно-технической сфере «в интересах иностранного источника». Таким людям запретят занимать госдолжности, а политические объединения, признанные иноагентами на тех же основаниях, не будут допускаться к выборам.
С февраля этого года вступил в силу закон, который позволяет признать физическое лицо иностранным агентом за распространение материалов СМИ с тем же статусом. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:30 28.11.2020
- Помпео объяснил введение новых санкций против компаний РФ
- 09:00 28.11.2020
- МВФ отказался выделить Украине экстренную финансовую помощь
- 08:50 28.11.2020
- Турция хочет наладить связи с НАТО за счет сближения с администрацией Байдена - Bloomberg
- 08:40 28.11.2020
- Более 1,1 млн человек оштрафованы в РФ за нарушения ограничений по коронавирусу - МВД
- 08:30 28.11.2020
- В Тегеране убит "отец иранской бомбы"
- 22:00 27.11.2020
- Данные ВОЗ о заражении коронавирусам в мире на 27 ноября
- 20:32 27.11.2020
- Гендиректор ВОЗ указал, где надо искать источники пандемии COVID-19
- 20:00 27.11.2020
- Действия эсминца ВВС США в заливе Петра Великого МИД РФ назвал провокацией
- 19:40 27.11.2020
- Москва во второй раз получила "оскар" туриндустрии
- 19:27 27.11.2020
- Андрей Воробьёв продлил действие ограничений в Московской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать