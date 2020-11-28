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Физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет заключения

10:00 28.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Сенатор Андрей Климов анонсировал изменения, согласно которым физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет заключения.

Длительный срок предлагается установить для тех, кто нарушает законодательство об иноагентах и собирает сведения о национальной безопасности. Об этом член Совета Федерации сказал в интервью агентству РИА Новости. Одновременно Климов сообщил о еще одной готовящейся мере. Срок до 2,5 лет, согласно планируемому законопроекту, будет грозить тем иностранным агентам, кто занимается политической деятельностью на зарубежные деньги. Речь идет о тех физических лицах, кто не захотел регистрироваться как иноагент и уже получил административное наказание, добавил сенатор. Впрочем, он отметил, что пока пакет законопроектов не внесен в Госдуму. Он направлен на отзыв в Верховный суд.

В середине ноября в нижнюю палату парламента поступили проекты законов, которые позволяют наделить физлицо статусом иноагента за политическую деятельность или сбор данных о военно-технической сфере «в интересах иностранного источника». Таким людям запретят занимать госдолжности, а политические объединения, признанные иноагентами на тех же основаниях, не будут допускаться к выборам.

С февраля этого года вступил в силу закон, который позволяет признать физическое лицо иностранным агентом за распространение материалов СМИ с тем же статусом.  Эхо Москвы

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