0
0
105
НОВОСТИ

Байден рассмотрит кандидатуру афроамериканца на пост главы Пентагона

14:00 28.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Джо Байден рассмотрит кандидатуру афроамериканца на пост шефа Пентагона. Речь идёт об отставном генерале Ллойде Остине, сообщил портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

Бывший глава Центрального командования США Остин уволился из армии в 2016 году. В случае назначения он станет первым афроамериканцем на посту руководителя военного ведомства США, отмечает портал.

Среди других кандидатов называются экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакуорт и бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 28.11.2020
При столкновении автомобиля с товарным поездом на Кубани погибли четыре человека
0
194
12:30 28.11.2020
Правительство РФ расширило территорию морского порта Владивосток
0
236
12:00 28.11.2020
Сделки с автомобилями предложили оформлять через госуслуги
0
267
11:30 28.11.2020
Тегеран пообещал возмездие убийцам Фахризаде
0
305
11:00 28.11.2020
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 100
0
309
10:30 28.11.2020
В Германии озвучили новую версию возникновения пандемии коронавируса
0
445
10:00 28.11.2020
Физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет заключения
0
387
09:30 28.11.2020
Помпео объяснил введение новых санкций против компаний РФ
0
431
09:00 28.11.2020
МВФ отказался выделить Украине экстренную финансовую помощь
0
444
08:50 28.11.2020
Турция хочет наладить связи с НАТО за счет сближения с администрацией Байдена - Bloomberg
0
440

Возврат к списку