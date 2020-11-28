Байден рассмотрит кандидатуру афроамериканца на пост главы Пентагона
14:00 28.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Джо Байден рассмотрит кандидатуру афроамериканца на пост шефа Пентагона. Речь идёт об отставном генерале Ллойде Остине, сообщил портал Axios, ссылаясь на информированные источники.
Бывший глава Центрального командования США Остин уволился из армии в 2016 году. В случае назначения он станет первым афроамериканцем на посту руководителя военного ведомства США, отмечает портал.
Среди других кандидатов называются экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакуорт и бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной. Говорит Москва
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