При столкновении автомобиля с товарным поездом на Кубани погибли четыре человека
13:00 28.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Кубани 4 человека погибли при столкновении автомобиля с товарным поездом. Авария произошла накануне на железнодорожном переезде.
Следователи назначили проверку. Сообщается, что водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал перед приближающимся поездом на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинское — Двубратский. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Три пассажира автомобиля погибли на месте, четвёртый умер в больнице. Говорит Москва
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