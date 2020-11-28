При столкновении автомобиля с товарным поездом на Кубани погибли четыре человека

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Кубани 4 человека погибли при столкновении автомобиля с товарным поездом. Авария произошла накануне на железнодорожном переезде.

Следователи назначили проверку. Сообщается, что водитель легкового автомобиля Lada Priora выехал перед приближающимся поездом на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Усть-Лабинское — Двубратский. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Три пассажира автомобиля погибли на месте, четвёртый умер в больнице. Говорит Москва