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НАТО видит усиление позиций РФ после событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии

16:12 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел НАТО рассмотрят на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, усиление военных позиций России в мире, в том числе в контексте событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России, - сказал он. - Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии".

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