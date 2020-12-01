Главы РФ и Турции одобрили идею коридора между Нахичеванью и западом Азербайджана - Алиев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что президенты России и Турции положительно отнеслись к идее создания коридора между Нахичеванью и западными районами Азербайджана и формирования тем самым новой платформы сотрудничества в регионе.

"Здесь (в трехстороннем заявлении - прим. ТАСС) конкретно указывается, что создается коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана. <...> В то же время для полного и ориентированного на будущее решения этого вопроса включен и дополнительный пункт - о строительстве по согласованию сторон новых транспортных коммуникаций, соединяющих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Это означает, что должно быть два коридора", - сказал Алиев, отметив, что все страны региона будут извлекать из этого только выгоду.

"Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту свою мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому", - добавил президент Азербайджана.