Китай успешно посадил на Луну аппарат для доставки лунного грунта на Землю

18:45 Источник: Интерфакс

Посадочный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5", который впервые за 44 года должен забрать с Луны образцы грунта и доставить его на Землю, во вторник совершил успешное мягкое прилунение, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

По имеющимся данным, посадка была осуществлена в 18:15 мск в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю. На операцию по сбору грунта отведено 48 часов.

Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.

Как сообщало китайское космическое агентство, в понедельник комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратам отделился от станции, выведенной на круговую окололунную орбиту Луны высотой 200 км.