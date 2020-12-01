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СК РФ расследует уголовное дело о геноциде, совершенном немецко-фашистскими захватчиками

21:30 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России планирует в рамках дела о геноциде опросить более 1 000 бывших узников фашистских концлагерей, проживающих в Волгоградской области. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В Следственном комитете РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко- фашистскими захватчиками. Только на территории Волгоградской области проживает более 1 000 бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей", - сообщила она.

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