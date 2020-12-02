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Трамп намерен заблокировать военный бюджет с упоминанием освобождения соцсетей от санкций

09:20 02.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Трамп заблокирует военный бюджет с упоминанием освобождения соцсетей от санкций. «Это серьёзная угроза национальной безопасности и честности выборов. Наша страна никогда не будет в безопасности, если мы позволим это оставить», — говорится в сообщении президента США в Twitter.

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новое регулирование на основе данного раздела. Как отметил тогда хозяин Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.  Говорит Москва

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