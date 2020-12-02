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В Германии создадут фонд защиты климата для обхода санкций против «Северного потока-2» - Bild

10:00 02.12.2020 Источник: Коммерсант.ru

В Германии планируют создать фонд защиты климата, чтобы обойти санкции, введенные против «Северного потока-2», сообщили источники немецкой газеты Bild. Издание утверждает, что фонд может создать премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Предполагается, что фонд защиты климата будет классифицировать газопровод, как «один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в Мекленбурге—Передней Померании». Фондом будет создано коммерческое предприятие для завершения строительства «Северного потока-2». Как пишет газета, немецкие компании не будут нарушать санкционного режима США, так как не будут напрямую взаимодействовать по завершению строительства.

Ранее 1 декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку трубопровода «Северный поток-2» в немецких водах в декабре 2020 года. Согласно информации регулятора, трубоукладочные работы будет вести судно «Академик Черский».  Коммерсантъ

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