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НОВОСТИ

Назарбаев заявил, что столицу Казахстана переносить не будут

10:32 02.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Нурсултан Назарбаев заявил, что столицу Казахстана не будут переносить в Туркестан. По словам первого президента страны, для этого нет оснований. При этом Назарбаев отметил, этот город является весьма значимым местом для мусульман и всего тюркского мира, передает агентство «Казинформ». Недавно о возможном переносе столицы сообщил портал Platon.Asia Столицу в Казахстане уже переносили – в конце 90-х из Алма-Аты в Астану, которую в прошлом году переименовали в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева вскоре после его ухода с поста президента. Политик при этом сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии.  Эхо Москвы

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