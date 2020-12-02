Назарбаев заявил, что столицу Казахстана переносить не будут

10:32 Источник: Эхо Москвы

Нурсултан Назарбаев заявил, что столицу Казахстана не будут переносить в Туркестан. По словам первого президента страны, для этого нет оснований. При этом Назарбаев отметил, этот город является весьма значимым местом для мусульман и всего тюркского мира, передает агентство «Казинформ». Недавно о возможном переносе столицы сообщил портал Platon.Asia Столицу в Казахстане уже переносили – в конце 90-х из Алма-Аты в Астану, которую в прошлом году переименовали в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева вскоре после его ухода с поста президента. Политик при этом сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии. Эхо Москвы