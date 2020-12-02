Резкий рост численности безработных в РФ в ВШЭ объяснили выплатой высоких пособий
17:40 02.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Во ВШЭ объяснили резкий рост численности безработных в РФ выплатой высоких пособий. Число зарегистрированных на бирже труда граждан составляет 3 млн 201 тыс. человек, сообщили ранее в Минтруде.
Пиковое значение в 3 млн 700 тыс. отмечалось в сентябре. Такие данные представители ведомства привели в беседе с «Известиями».
Директор Института социальной политики ВШЭ, проректор вуза Лилия Овчарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что россияне довольствуются выплатой пособий по безработице. Резкая отмена выплат приведёт к росту социальной напряжённости, отметила специалист.
«Я должна сказать, что, если мы посмотрим на динамику по отношению к 2019 году, то общая безработица, которая по определению МОТ (Международной Организации Труда) увеличилась на 1,4 миллиона человек, а зарегистрированная безработица увеличилась на 2,5 миллиона. Это говорит о том, что особенность России — это резкий рост численности зарегистрированных безработных. Это связано не столько с тем, что сократилось число рабочих мест, потому что число рабочих мест сократилось на 1,7 миллиона человек, а ещё с тем, что стали платить более высокие пособия. Если сейчас резко прекратить платить пособия, то это будет достаточно большим сигналом к социальной напряжённости».
Овчарова также подчеркнула, что понятия «зарегистрированная безработица» и безработица по определению МОТ разнятся.
«По определению МОТ — это численность граждан, которые не работают, ищут работу. Это два разных показателя. Общая безработица — это в сентябре месяце порядка 4 миллионов 800 человек. Разрыв зарегистрированной безработицы — это 68% от общей».
Согласно летним оценкам Росстата, в России число безработных возросло до 4,5 млн человек, это максимум с 2012 года. Только за апрель и май 1 млн человек потерял работу из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
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