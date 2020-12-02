В Сингапуре официально разрешили продавать мясо "из пробирки"
20:20 02.12.2020 Источник: Интерфакс
Сингапур разрешил американскому стартапу Eat Just продавать выращенное в лаборатории куриное мясо.
Это первое в мире разрешение на так называемое чистое мясо, полученного не от убитых животных, пишут западные СМИ.
Продовольственное агентство Сингапура в среду заявило, что произведенная Eat Just курица соответствует стандартам безопасности для использования в наггетсах, что открывает путь к началу коммерческого использования продукции американской компании.
В отличие от заменителей мяса на растительной основе, которые производятся из таких ингредиентов, как соевые бобы, мясо "in vitro", "клеточное" или "культивированное" производится из клеток животных, выращенных в пробирках. Инвесторов в такие проекты привлекает то, что в итоге получается настоящее мясо, но без убийства животных или ущерба окружающей среде, отмечает The Financial Times.
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