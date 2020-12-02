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Верховный суд РФ признал право магазинов отказать в обслуживании покупателям без масок

20:40 02.12.2020 Источник: Интерфакс

Верховный суд РФ признал право магазинов отказать в обслуживании гражданам, не использующим защитные маски, сообщается на сайте Роспотребнадзора в среду.

В сообщении приводится выдержка из решения Верховного суда, где говорится, что "хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, в случае установления нормативным правовым актом субъекта РФ обязательного использования гражданами средств индивидуальной защиты (СИЗ) и возможности отказа в обслуживании лиц, не соблюдающих указанное требование, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ".

Данное решение было вынесено по иску Смоленской региональной общественной организации общество защиты прав потребителей "Смоленский центр прав и социологии".

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