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НАТО продолжит работать с Украиной, несмотря на разногласия с Венгрией - Столтенберг

21:15 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разногласия Венгрии и Украины по сотрудничеству этой страны с НАТО не преодолены, но альянс будет продолжать работу с Киевом. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам последней в этом году видеоконференции глав МИД НАТО, на одну из сессий которых были приглашены министры государств - партнеров, включая Украину.

"Разногласия Венгрии и Украины пока сохраняются. Однако, как показала сегодняшняя встреча, мы намерены продолжать работу с Украиной, которая является ценным партнером", - заявил он. Венгрия с 2017 года блокирует министерские заседания Комиссии НАТО - Украина.

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