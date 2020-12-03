Черноморский флот в полном составе приступил к учениям в море и пунктах базирования

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все корабли Черноморского флота начали учения в море или пунктах базирования, в ходе которых планируется в том числе отработать ведение морского боя и ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий, сообщили в четверг журналистам во флотской пресс-службе.

"Часть кораблей уже находится в морских полигонах боевой подготовки и проводит комплексные корабельные тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, по уничтожению морских и береговых целей, по защите корабля при стоянке на незащищенном рейде, а также маневрированию в различных условиях. Другая часть сил флота проводит мероприятия в пунктах базирования, где моряки проводят тренировки по повседневной организации внутрикорабельной деятельности, по ликвидации условного пожара или пробоин в рамках проведения корабельных учений по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

В учениях задействован весь корабельный состав Черноморского флота, в том числе фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", а также большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота.

Выход кораблей в море обеспечивают самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота.