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НОВОСТИ

Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет в День борьбы с коррупцией 9 декабря

12:33 03.12.2020

Россияне смогут проверить свои знания об антикоррупционном законодательстве РФ в ходе специального диктанта, который состоится 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. Планируется, что это мероприятие позволит повысить уровень грамотности граждан в такой важной для общества сфере, а потому участвовать в нем может любой желающий. Организатором антикоррупционного диктанта стал Институт государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ. Диктант будет проходить в формате теста на сайте антикорр-диктант. РФ. В тесте будет 40 вопросов, на каждый испытуемому предложат несколько вариантов ответов.

Отметим, что участники диктанта смогут сразу увидеть, правильно ли ответили на вопросы и в любой момент завершить тестирование. Всем, кто успешно выполнит антикоррупционный диктант, выдадут именные сертификаты, подтверждающий хорошие знания в области противодействия коррупции.

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