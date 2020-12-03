Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет в День борьбы с коррупцией 9 декабря
12:33 03.12.2020
Россияне смогут проверить свои знания об антикоррупционном законодательстве РФ в ходе специального диктанта, который состоится 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией. Планируется, что это мероприятие позволит повысить уровень грамотности граждан в такой важной для общества сфере, а потому участвовать в нем может любой желающий. Организатором антикоррупционного диктанта стал Институт государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ. Диктант будет проходить в формате теста на сайте антикорр-диктант. РФ. В тесте будет 40 вопросов, на каждый испытуемому предложат несколько вариантов ответов.
Отметим, что участники диктанта смогут сразу увидеть, правильно ли ответили на вопросы и в любой момент завершить тестирование. Всем, кто успешно выполнит антикоррупционный диктант, выдадут именные сертификаты, подтверждающий хорошие знания в области противодействия коррупции.
НОВОСТИ
- 13:35 03.12.2020
- «Группа ГАЗ» вручила автомобили «Соболь» поисковому отряду «Лиза Алерт»
- 13:32 03.12.2020
- Власти Петербурга ожидают от РПЦ ограничений на массовые мероприятия в Рождество
- 13:30 03.12.2020
- Илюмжинов и Джалали обсудили проект коридора «Север-Юг»
- 13:20 03.12.2020
- Новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи - Володин
- 13:05 03.12.2020
- Власти Петербурга планируют на 23% увеличить число коек для пациентов с коронавирусом
- 13:00 03.12.2020
- Председатель ОБСЕ заявил об усугубляющемся кризисе этой международной структуры
- 12:32 03.12.2020
- Власти Франции на предмет пропаганды радикального исламизма проверят 76 мечетей
- 12:25 03.12.2020
- В США зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19
- 12:20 03.12.2020
- Минюст РФ хочет убрать из городов СИЗО и колонии
- 12:16 03.12.2020
- Сергунина: Московская продукция будет продаваться в магазинах дьюти-фри под брендом Made in Moscow
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать