Илюмжинов и Джалали обсудили проект коридора «Север-Юг»
13:30 03.12.2020 Источник: НГ-Online
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Фото из аккаунта Кирсана Илюмжинова
в Twitter
«В ходе беседы мы обсудили возможности для реализации гуманитарных и экономических проектов, а также тему транспортного коридора «Север – Юг», - рассказал Илюмжинов «НГ». – В практической реализации идеи такого международного транспортного проекта заинтересованы не только Россия и Иран, но и другие страны Каспийского региона, а также Юго-Восточной Азии».
Илюмжинов напомнил, что впервые идею проекта коридора «Север-Юг» он и тогдашний астраханский губернатор Гужвин предложили еще в 1998 году. Проект предполагает создание транспортной инфраструктуры для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно через иранские и российские порты на Каспии. Планируется, что частью транспортного коридора «Север – Юг» станут астраханский порт Оля и калмыцкий порт Лагань.
Андрей Серенко
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