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НОВОСТИ

Депутат МГД Русецкая: Библиотечное направление требует дополнительного финансирования

18:19 03.12.2020

Москве надо продолжать модернизировать и ремонтировать библиотеки в рамках программы «Московские библиоцентры». По словам члена комиссии по образованию Московской городской думы Маргариты Русецкой, соответствующая поправка, обеспечивающая дополнительное финансирование этого направления, внесена на рассмотрение Московской городской думы. «Долгое время библиотеки были на периферии внимания, их даже хотели ликвидировать, а здания пустить в хозяйственный оборот. Но я как педагог и как филолог всегда была категорически против этого подхода, - отмечает депутат. - Библиотеки — это особый мир, где могут найти себя люди разных поколений, для которых важен доступ к новым знаниям, литературе, саморазвитию. Это особая атмосфера, и ее сохранение должно быть важнейшим приоритетом для общества»

По мнению Русецкой, в последнее время в Москве уже много сделано для модернизации библиотечной системы. «Библиотеки стали библиоцентрами. Это мультимедийные лаборатории, где есть доступ к огромному количеству ресурсов в сфере литературы, культуры, науки и искусства. И москвичи с благодарностью приняли эти перемены — библиотеки снова наполнились людьми. Отказываться от этого завоевания было бы неверно», - сказала парламентарий. «Необходимо заложить дополнительное финансирование для того, чтобы в 2021 году программа продолжила работу по плану. Текущий ремонт нужно начинать в 49 библиотеках, в 27 зданиях требуется капитальный ремонт. Среди них библиотеки Крупской, Грина, адреса есть в каждом административном округе Москвы. Откладывать работы дальше нельзя», - отметила Русецкая.

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