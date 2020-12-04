В США заявления, что РФ опаснее Китая, делают по политическим мотивам - Нацразведка США

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения о том, что Россия представляет для США большую угрозу, чем Китай, являются примером политизации разведывательных данных. Об этом заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в интервью журналистам телеканала "Фокс ньюс", опубликованном в четверг.

По его словам, лица, утверждающие, что "Россия является самой серьезной угрозой", "политизируют данные разведки". Рэтклифф выразил надежду на то, что сотрудники новой администрации, которую, как ожидается, возглавит демократ Джозеф Байден, "оставят политизацию разведки позади и будут честны относительно Китая, признают, что именно Китай является крупнейшей угрозой с точки зрения национальной безопасности". По версии Рэтклиффа, "это ясно подтверждается данными разведки".

Как полагает глава Нацразведки США, Китай пытается "доминировать в экономической, военной и технологической сферах и является единственной страной, которая может бросить вызов превосходству Америки во всех областях".

Американский госсекретарь Майкл Помпео в сентябре в интервью "Фокс ньюс" выразил уверенность в том, что Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия. В том же месяце министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в эфире телеканала Си-эн-эн выступил с утверждением, что Китай действует активнее России в том, что касается приписываемого этим странам влияния на американские выборы.